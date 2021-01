John van den Brom stelde met veel trots de 22-jarige rechtsachter Angelo Preciado voor. Hij komt als vervanger voor Joakim Maehle over van het Ecuadoriaanse Independiente del Valle.

De trainer van Genk ziet het helemaal zitten met Angelo Preciado. “Angelo is een jonge, gretige, ambitieuze jongen met specifieke kwaliteiten in de manier van spelen zoals wij dat graag zien”, vertelde de trainer van Genk bij de voorstelling van de rechtsachter.

Preciado moet heel snel inzetbaar zijn bij Genk. “Hij is fit en heeft niet zo lang geleden nog competitie gespeeld. Het zijn wel andere omstandigheden qua weer en hoogteverschil, en het is een speler waar we absoluut nog aan moeten sleutelen, maar ik denk dat hij zaterdag al klaar is om deel van de groep uit te maken. Ook zijn positie binnen het systeem - met 5 of 4 verdedigers - is iets waar we behoefte aan hadden”, besluit van den Brom.

Preciado is volgens sportief directeur Dimitri de Condé de laatste wintertransfer voor Genk. “Hem een vervanger voor Joakim Maehle noemen, is niet honderd procent terecht, want het zijn verschillende types. Het is een jongen met heel veel kwaliteiten, zoals een specifieke explosiviteit en voetballende kwaliteiten.”