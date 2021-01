Eupen geeft morgenavond Anderlecht partij, bij een temperatuur van -4 graden wordt er voorspeld. Wie van de twee blijft het coolst en pakt de volle buit?

Trainer Benat San José looft Anderlecht voor hun... verdediging. “Ze hebben nog maar 23 doelpunten toegestaan. Dat zijn er tien minder dan wij”, weet hij te vertellen aan Het Laatste Nieuws. “Op een paar clubs na is hun verdediging de minst gepasseerde.”

Eupen moest dinsdagavond nog aan de bak op bezoek bij KV Oostende, maar van te weinig tijd om zich voor te bereiden en te recupereren spreekt de coach niet. “Zoals dat de voorbije matchen het geval was, hou ik rekening met de frisheid van de spelers om mijn elftal samen te stellen. Ik twijfel wat Kayembe, Heris en Poulain betreft.”

San José is wel blij dat hij Peeters, die geschorst was, recupereert. “Een belangrijk gegeven. Iedereen weet hoe essentieel Stef voor ons is. En als gevolg van zijn schorsing voor de match in Oostende, heeft hij wél meer tijd gehad om te recupereren.”