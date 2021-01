Harde kern van Antwerp bracht bezoekje aan training van Lamkel Zé

De harde kern van Royal Antwerp FC bracht vanavond een bezoek aan de training van de beloften. Ze hadden een gesprek met de 24-jarige Kameroener die persona non grata geworden is.

Een dertigtal fans van de harde kern van Antwerp ging langs op de beloftentraining. Ze vroegen Lamkel Zé om respect te hebben voor de club. Alles bleef kalm en de fans vertrokken na een vijftal minuten.

Ook Lamkel Zé hield zich rustig tijdens het bezoek. Hij had een tijdje politiebescherming nodig nadat hij op 4 januari in een Anderlechtshirt op de club verscheen. In de kleedkamers bekladde hij de muren.

Algemeen directeur Sven Jaecques was niet opgezet met het gedrag van Lamkel Zé. Hij zei dat de Kameroener op de ziel van de club getrapt had.