We gaan Romelu Lukaku nog in een paars truitje zien. Dat blijft hij maar herhalen en hem kennende is hij een man van zijn woord. De liefde tussen de topspits en Anderlecht blijft groot. "En het zal niet zijn als ik versleten ben."

Romelu Lukaku is een spits geworden die voor Anderlecht normaal gezien in geen miljoen jaar meer haalbaar is. Maar hijzelf heeft het plan opgevat om bij zijn eerste liefde nog te voetballen voor hij op pensioen gaat. Het opmerkelijkste daarbij is dat hij dat wil doen als hij nog op zijn top is. Dus niet op zijn 36ste...

“Ik heb altijd gezegd dat ik bij mijn club, bij Anderlecht dus, zal eindigen. Op een zo goed mogelijke manier, niet als versleten speler. We zien wel wat de toekomst brengt. Het belangrijkste is dat ik mijn ambities heb, bij Inter en bij de Duivels", zei hij gisteren op het gala van de Gouden Schoen.

Jeugdliefde

Dat is niet de eerste keer dat Lukaku die belofte maakt. Zover we kunnen terugvinden heeft hij dat al vier keer met klem gezegd. Net als bij Kompany en Vanden Borre meent hij alles te danken te hebben aan de club die hem op jonge leeftijd al de kans gaf.

Kompany was 17 toen hij debuteerde, Vanden Borre en Lukaku waren beiden 16. Het was het begin van - voor twee van hen - een schitterende carrière. Lukaku wordt in één adem genoemd met de beste spitsen ter wereld. Als hij ooit terugkeert terwijl hij nog niet over zijn top is, kan dat Anderlecht weer op de kaart zetten.

Dat hij gisteren verkozen werd als 'Beste Belg in het buitenland' voor Kevin De Bruyne zegt al veel over zijn niveau. Hij kreeg in het verleden veel kritiek, ondermeer over zijn techniek, maar die is verstomd. Als hij België mee naar een eerste prijs leidt, zal dat zijn terugkeer nog specialer maken.