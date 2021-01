Arjan Swinkels: "Heb er vertrouwen in dat Druijf zich snel thuis zal voelen bij KV Mechelen"

Met Ferdy Druijf hoopt KV Mechelen haar goalgetter gevonden te hebben. De 22-jarige Nederlander kon zich niet langer verzoenen met zijn rol als supersub bij AZ. Voetbalkrant.com sprak met Arjan Swinkels over de nieuwste aanwinst van Malinwa.

"Ik heb natuurlijk lang in België gevoetbald, dus echt vaak heb ik niet tegen hem gespeeld", vertelt Arjan Swinkels. "Maar hij is een hardwerkende spits die er altijd vol voor gaat. En hij heeft ook enkele belangrijke doelpunten gemaakt voor AZ." Zo scoorde Ferdy Druijf vorig seizoen in de play-off van de Europa League de belangrijke 1-2 tegen een negenkoppig Antwerp.

"Hij is iemand die regelmatig zijn doelpuntje meepikt, en dat is exact wat KV Mechelen nodig heeft. Igor (De Camargo, nvdr.) is regelmatig gebleseerd geweest en van Togui hoor je dit seizoen niet al te veel. Ik ken Druijf niet persoonlijk, maar hoor dat hij een goede jongen is, met een goed karakter. Ik ben er dan ook van overtuigd hij zich snel zal gaan aanpassen bij KV", aldus Arjan Swinkels, die dit seizoen uitkomt voor VVV.

"Contact met Bijker, Storm en De Camargo"

Afgelopen zomer verliet Arjan Swinkels de Jupiler Pro League. Met VVV knokt hij voor het behoud in de Eredivisie. Toch volgt hij onze competitie nog steeds. "Ja, hoor! Ik bekijk de samenvattingen, dus weet nog wel wat er gaande is. En met name bij KV Mechelen zijn er enkele jongens waarmee ik nog contact heb. Vooral met Bijker en Storm, af en toe ook nog met De Camargo. Die was onlangs zelfs assistent-trainer, dan zie je maar waar die cursussen goed voor zijn, he", grapt Swinkels.