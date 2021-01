Gouden Lior volgens de fans van Antwerp

Wekelijks bespreken een aantal Antwerp Fans in de podcast van De Vierkante Paal de wedstrijden en de gebeurtenissen van en op Antwerp. Genoeg om over te praten deze week.

Deze week fileerden Thomas Slembrouck, Ben Jacobs en Bob Dejongh de voorbije dagen van Antwerp. Natuurlijk kwam de gouden schoen, Lior Refaelov aan bod en ook de contractverlenging van Ritchie De Laet. 'De week van Didier' begint ook al een vast item te worden.

Tot slot was er nog tijd over om vooruit te kijken naar de wedstrijd tegen AA Gent van nu zondag.

Deze aflevering is te beluisteren via je favoriete podcast app of via Youtube