Inter wint topper tegen Juventus en pakt de leidersplaats in de Serie A

Vanavond stond er in de Serie A nog de topper Inter tegen Juventus op het programma. Inter won de wedstrijd met 2-0 en komt zo samen met stadsgenoot Milan aan de leiding in de Serie A.

Bij Inter stond natuurlijk Romelu Lukaku in de basis bij Inter.

1ste helft

Toch was het openingsdoelpunt niet van onze landgenoot maar van Arturo Vidal die de 1-0 op het bord plaatste. Dit uitgerekend tegen zijn ex-club Juventus waar hij 4 seizoenen heeft gespeeld.

1-0 was tevens de ruststand in een wedstrijd die kwestie van kansen werd gedomineerd door inter.

2de helft

Inter kwam op 2-0 in de 52ste minuut via Nicolo Barrela. In de tweede helft was het balbezit voor Inter en de kansen voor Juventus. Toch kwam Juventus niet meer tot scoren. Inter wint zo deze topper met 2-0.

Dankzij deze overwinning komt Inter op gelijke hoogte met stadsgenoot Milan. Beide met 6 punten voorsprong op nummer 3, het Napoli van Dries Mertens. Juventus is 5de in de stand met 7 punten achterstand op de twee ploegen uit Milaan.