Experiment van Dury met Griek in de spits pakt goed uit: "Hij was mijn 'war maker'"

Verrassing op het wedstrijdblad van Zulte Waregem voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren was de Griek Nikos Kainourgios. De Griek moest niet op de linkerflank spelen zoals normaal (of linksachter) maar wel in de spits. Een experiment dat goed uitdraaide.

Want Kainourgios wordt mischien wel de nieuwe vaste spits van Zulte Waregem. De Griek scoorde tweemaal tegen Waasland-Beveren. Eenmaal met het hoofd en met de voeten op de rebound na de gemiste penalty van Bruno.

"Hij is een topkerel en superpolyvalent. Je kan hem overal een beetje kwijt op het veld", vindt ploegmaat Laurens De Bock. "Het is een harde werker en een joviale kerel, ik ben echt blij dat hij het nu zo goed doet"

Francky Dury moest op zoek naar oplossingen voorin na de blessure van onder meer Jelle Vossen. "Mensen worden innovatief in moeilijke periodes. We zijn al lang op zoek naar een goede aanvaller maar hebben niet veel financiële middelen. Dan moet je op zoek naar oplossingen vie de trainingen. Nikos deed het goed op training en dat draaide ook goed uit tijdens de wedstrijd", verklaart Dury zijn keuze.

"Ik had tegen hem gezegd dat hij oorlog moest maken, hij was mijn war maker. Bruno moest in de ruimte duiken en dat lukte perfect. Als ik Bruno diep had geplaatst, hadden we anders moeten spelen", denkt hij.

Kainourgios was niet het enige witte konijn uit de hoed van Dury. Ook Mathieu De Smet mocht starten, de eerste keer in de carrière van de 20-jarige aanvallende middenvelder. Ook hij deed het goed met een assist. Laurens De Bock is blij dat De Smet stappen heeft gezet.

"Hij is sterk aan de bal, heeft veel spelinzicht en het is fantastisch dat hij zijn kans nu grijpt. Enkele maanden geleden was het lastiger om te experimenteren met nieuwe jongens maar nu kunnen ze starten en doen ze het goed. Veel jongens hebben stappen gezet en dat is goed voor ons collectief", besluit de verdediger.