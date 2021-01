Miguel Vieira debuteert bij Waasland-Beveren in verdediging en krijgt meteen 5 doelpunten om de oren: "Dit zal bijblijven"

Miguel Vieira was een van de vijf wijzigingen in het basiselftal van Waasland-Beveren tegen Zulte Waregem tegenover de wedstrijd tegen Standard. Goed draaide het niet uit met de Portugees in de defensie aangezien Waasland-Beveren met 1-5 onderuit ging.

Vieira had nog geen minuut gespeeld voor Waasland-Beveren maar werd dus door Nicky Hayen meteen in de basis gedropt voor het duel tegen Zulte Waregem. "Deze eerste wedstrijd voor Waasland-Beveren zal me bijblijven als een slechte herinnering. Die 1-5 is echt een slecht resultaat", klinkt het achteraf op de persconferentie.

Bovendien lag Vieira aan de basis van de 1-4 door de bal in het eigen strafschopgebied met de arm te beroeren waardoor Zulte Waregem een penalty kreeg. "Ik ben zelf niet zeker of ik de bal met de arm raakte maar ik had een duidelijke afdruk van de bal op mijn schouder. Ik heb die afdruk ook laten zien aan de scheidsrechter maar hij beslist dan om de bal op de stip te leggen...", zucht hij.

Bijna trefzeker (x2)

Bij stilstaande fases trok Vieira steevast mee naar voor en tot tweemaal toe was er een redding van Bostyn nodig om Waasland-Beveren van een doelpunt te houden. "Tja, een bijna-doelpunt telt niet. Ik heb niet gescoord, dus dan is het niet echt interessant."

De verdediger behoort al lang tot de kern van Waasland-Beveren maar kon nu pas zijn eerste speelminuten maken. "De omstandigheden zaten niet echt mee... Ik had nog niet veel wedstrijdritme en was in het begin nog niet klaar om 90 minuten te spalen. Bovendien was ik ook geblesseerd en daarna zette de ploeg die er stond een goede reeks neer, dan moet de trainer niet veel wijzigingen aanbrengen", besluit hij.