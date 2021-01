Club Brugge heeft interesse in vleugelspeler van Ferencvaros

Club Brugge zou naar verluidt geïnteresseerd zijn in de diensten van een Noorse vleugelspeler die in Hongarije speelt.

Tokmac Nguen (27) is een vleugelspeler, geboren in Kenia met de Noorse nationaliteit. Hij is opgeleid bij Stromsgodset en nadien vertrok hij naar Hongarije in 2019. In Hongarije kan hij zeer sterke statistieken voorleggen (55 wedstrijden en 19 doelpunten). Hij speelde sterke wedstrijden in de Champions League onder andere tegen Juventus en Barcelona.

Volgens Nettavisen-media is Nguen nu een transferdoelwit van Club Brugge. Hij staat nog onder contract tot 2022 bij Ferencvaros.