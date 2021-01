"Een wedstrijd zoals tegen Cercle van woensdag mag je niet licht opnemen!"

Nu woensdag speelt Antwerp een midweek wedstrijd tegen Cercle Brugge. Franky Vercauteren kijkt zo één van zijn ex-clubs in de ogen.

"Ik heb zondag goede zaken gezien maar ook nog veel werkpunten tegen woensdag en de komende weken." Zo begon Franky Vercauteren zijn voorbeschouwing voor de midweekmatch tegen Cercle Brugge nu woensdag.

"Aan de hand van de videoanalyse moet ik mijn analyse nog staven en oplossingen zoeken voor de mindere zaken die ik heb gezien. We hebben nog een lange weg te gaan. Marja is dat niet altijd en overal zo (lachend)."

Cercle Brugge doet het alles behalve goed de laatste weken/maanden. Na een goed seizoenbegin zijn ze helemaal teruggezakt. De Vereniging heeft al 9 wedstrijden op rij niet meer gewonnen en staat 17de met 19 punten.

Franky Vercauteren: "Dit zijn gevaarlijke matchen omdat er een zekere flexibiliteit nodig is van de spelersgroep. Ze in wedstrijden tegen ploegen in mindere vorm ook presteren". Franky Vercauteren verwacht dus van zijn spelers de nodige inzet om de drie punten binnen te halen "De opeenvolging van matchen snel na elkaar is niet ideaal maar we hebben een brede spelerskern die kwalitatief sterk is. Al zal ik woensdag zeker en vast niet met dezelfde 11 kunnen aantreden."

Op de vraag of er nog versterkingen aankomen was Franky Vercauteren zeer duidelijk: "Als er nieuwe spelers komen dan moeten ze een versterking zijn en beter dan degene die we nu al hebben. In de eerste plaats kijken we dan naar een doelman (door de blessure van Butez) en een spits".