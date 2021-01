Let it snow(?): hoe de Pro League in eigen voet schoot, maar ook lof voor Mechelen, STVV, Essevee, Club Brugge, Vercauteren en Leye

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Sterke reeksen

Een aantal weken geleden zaten zowel STVV, KV Mechelen als Zulte Waregem nog in betrekkelijk vieze papieren. De Kanaries pakten ondertussen 12 op 15, Malinwa en Essevee zelfs 12 op 12 en daarmee zijn ze allen wat los uit de gevarenzone.

Bovendien lieten de drie teams ook knappe dingen zien afgelopen weekend. Dat doet het beste vermoeden met oog op de komende wedstrijden, in een weliswaar zeer druk programma.

Club Brugge

Club Brugge is ondertussen ook opnieuw aan een goede reeks bezig (9 op 9) en profiteert optimaal van het puntenverlies van de achtervolgers.

De kloof met Genk is nu zeven punten, de rest volgt al op elf punten of meer. Zijn we vertrokken voor een dominant 2021? Dost weet het doel staan, Mignolet is een klassekeeper en ook daartussen gaat het prima. Vanaken werd zelfs nauwelijks gemist, dat is veelzeggend voor de sterkte van de kern.

Nieuwe coaches

Mbaye Leye haalde met Standard 6 op 6, Frankie Vercauteren won zijn eerste opdracht voor Antwerp. Was dat met goed voetbal? Twee keer is het antwoord duidelijk neen.

Maar: de coaches zijn niet blind voor de gebreken van hun teams en willen op een nieuwe manier gaan bouwen. Dan is punten pakken in de eerste fase sowieso al interessant. De rest moet dan volgen.

FLOP

Let it snow

De Kalendercommissie is stilaan zijn eigen grootste vijand aan het worden. Door het ongelooflijke drukke programma - waarom waren die play-off ook alweer nodig? - is er geen enkele ruimte meer over op de kalender.

En dus krijgen we wedstrijden die per se moeten doorgaan, ook al komt dat het voetbal niet ten goede. Genk en Kortrijk dienden klacht in, de groene tafel wordt zo al tijdens het seizoen voor een eerste keer het forum voor achterhoedegevechten. Zonde.

Anderlecht

RSC Anderlecht staat nog steeds op twee punten van de derde plaats. Tot zover het goede nieuws, want in Eupen lieten ze weer zien waarom ze nog niet echt zijn doorgestoten naar de top.

Het is met horten en stoten, het is onzorgvuldig, het is erg wisselvallig. Vincent Kompany koos voor de verdediging na een rode kaart en kreeg het deksel op de neus. Zonde.

C'est Buffalo

AA Gent domineerde opnieuw, deze keer tegen Royal Antwerp FC. Punten leverde dat echter opnieuw niet op.

Balbezit is één ding, kansen afmaken en doelpunten vermijden is iets helemaal anders. En daar mangelt het al maanden en vier coaches aan ondertussen.