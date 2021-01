Antwerp-manager licht situatie rond Lamkel Zé toe: "Het is een jongen die het goed meent, maar niet slim is"

Didier Lamkel Zé. De Antwerp-speler is het onderwerp waar je maar niet over uitgepraat geraakt. In 'Extra Time' was Sven Jacques, de algemeen manager bij stamnummer 1, aan bod om het over de controversiële voetballer te hebben.

"Wat hij gedaan heeft kan niet. Ik kan alleen maar herhalen dat sommige dingen wansmakelijk waren", benadrukt Sven Jacques meteen. "Het is geen jongen met een slechte inborst. Het is iemand met veel kwaliteiten, die het wel goed meent, maar niet slim is. Een aantal mensen rond hem maken daar misbruik van."

Belangrijk statement

Dat is dan wel heel erg tot uiting gekomen. "Op het moment dat hij een transfer wil, hebben ze hem gezegd: speel het zo en dan kunnen ze niet meer anders. Daarom was het voor ons belangrijk om daar niet zomaar in mee te gaan. Het is een belangrijk statement dat zoiets niet kan geforceerd worden."

Bijgevolg loopt Lamkel Zé nog rond op de Bosuil en krijgt hij mogelijk nog een allerlaatste kans om zich te bewijzen. "Het is niet uitgesloten dat we hem deze zomer toch nog verkopen of verhuren. Het is een poging. We zullen wel zien of het gaat lukken."