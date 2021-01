OFFICIEEL: de opvolger van Hernan Losada bij Beerschot is bekend

Hernan Losada nam tegen Club Brugge afscheid van zijn Beerschot. De Argentijnse coach trekt naar het Amerikaanse DC United. Voor de opvolging van hun succescoach gaan de Ratten het niet ver zoeken.

William Still wordt namelijk de nieuwe T1 van Beerschot. Dat melden verschillende bronnen. De huidige assistent-trainer wordt met zijn 28 lentes de jongste hoofdcoach in de geschiedenis van de Jupiler Pro League.

Still startte als 21-jarige als videoanalist bij STVV onder coach Yannick Ferrera. Later stapte hij mee over naar Standard om daarna bij Lierse terecht te komen. Sinds 2018 was hij actief als assistent bij Beerschot.

Woensdag in Eupen zit Still normaal een eerste keer als T1 op de bank.