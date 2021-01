Het was zelden zo spannend en er zijn amper vier tickets, maar wie gaat uiteindelijk play-off 1 halen?

We zijn 21 speeldagen ver in de Jupiler Pro League en de komende weken zal het opnieuw hard gaan, met midweekvoetbal en alles wat erbij hoort. Ondertussen staat echt alles op een zakdoek bij elkaar. En dus is het spannend.

Dat Club Brugge play-off 1 zal halen, daar lijkt iedereen het over eens. Wie zal blauw-zwart van de titel kunnen houden, dat wordt steeds luider de vraag. De kloof met Genk is zeven punten, de kloof met de rest is zelfs elf punten of meer.

Maar tussen het nummer 3 (Antwerp) en het nummer 14 (Mechelen) zitten amper acht(!) punten. Iedereen die in de laatste dertien wedstrijden een prima reeks neerzet, maakt dus zeker nog kans op play-off 1. Technisch gezien zouden zelfs de vier 'staartploegen' nog aanspraak kunnen maken.

Alles op een zakdoek

Het is zelden gezien dat we na halfweg de competitie nog met zo'n kleine verschillen zitten. Het lijkt er bovendien een beetje op alsof alles steeds dichter bij elkaar schuift.

Genk, Charleroi, Antwerp, Beerschot en Leuven kenden een dipje ondertussen, terwijl teams als Mechelen, STVV, Zulte Waregem de wind in de zeilen lijken te hebben - al kan dat ook allemaal opnieuw snel veranderen.

Voorspellen?

Vooropstellen wie nu de beste papieren heeft al dan niet? Dat is erg moeilijk, want iedereen heeft wel al een goede en een slechte reeks gehad dit seizoen. Zo lijkt het althans. En er is nog heel veel mogelijk. Zelfs Genk schatten we nog niet meteen als veilig in, als ze opnieuw zouden inzakken.

We stellen dan ook graag de vraag aan jullie: welke vier teams zien jullie play-off 1 halen? Laat gerust ook weten in de reacties waarom - we zijn namelijk zelf ook wel een beetje benieuwd. We hebben alle teams in onze poll opgenomen voor de volledigheid.