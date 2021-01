"Kunnen alleen onszelf van de titel houden": Deze zes clubs waren al leider dit seizoen, kloof nooit zo groot - blauw-zwart komt van 'ver'

"We moeten niet naar andere clubs kijken, maar zoveel mogelijk zelf punten pakken." Het waren profetische woorden van Simon Mignolet, niet eens zo lang geleden na de nederlaag tegen AA Gent.

"Of Gent nu opnieuw een titelrivaal is? Dat werd een paar weken geleden over Antwerp ook gezegd. We moeten niet naar anderen kijken, maar enkel naar onszelf", aldus Simon Mignolet na de 0-1 nederlaag tegen de Buffalo's.

"We moeten met niemand rekening houden, maar zelf zoveel mogelijk punten proberen te pakken. Hoe meer punten we bij elkaar sprokkelen, hoe meer punten de andere ploegen moeten pakken." En sindsdien gaat het opnieuw als een tierelier.

Ruud Vormer was duidelijk na afgelopen weekend: "Wij kunnen enkel onszelf van de titel houden, dat klopt. We zijn onze eigen grootste tegenstander." De kloof met de tegenstand is ondertussen zeven punten geworden, nooit was die groter dit seizoen.

Als we kijken naar de evolutie binnen de competitie dit seizoen, dan merken we op dat er al heel wat gebeurd is. Waasland-Beveren (SD1), Beerschot (SD2, 3 en 13), Charleroi (SD4, 5, 6, 7, 8 en 11), Antwerp (SD10) en Genk (SD15, 17 en 18) stonden dit seizoen al op kop van de rangschikking.

Verder was het blauw-zwart aan de leiding. Vroeg in het seizoen stonden ze zes punten in het krijt bij Beerschot en Charleroi, pas later namen ze over en slechtst de laatste twee weken hebben ze echt voor zichzelf voor het eerst een kloofje geslagen.

Rest de vraag: wie houdt dit blauw-zwart tegen? De tegenstanders willen er alles aan doen, maar de trein lijkt echt op de rails te staan en dan is Club Brugge een weergaloze machine die rustig kan verder denderen.