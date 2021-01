Maxime Annys, ex-OHL en -Westerlo, hangt de schoenen aan de haak en kiest voor nieuwe carrière: "Wouter Vrancken is een voorbeeld voor mij"

"Vorige week heb ik de knoop doorgehakt: ik stop als voetballer en ga me volledig op het trainersschap smijten!" Het zijn de woorden van Maxime Annys, voormalig speler van onder meer OH Leuven en Westerlo. De 34-jarige nu ex-middenvelder heeft de trainersmicrobe te pakken gekregen.

Annys is bij alle clubs waar hij gespeeld heeft een graag geziene gast. Vorig seizoen zakte hij af naar derde amateur om er bij KVK Wellen te gaan voetballen. "Na een paar weken stelde het bestuur me voor om speler-trainer te worden, maar door Covid hebben we maar vier matchen kunnen spelen sindsdien. Vorige week heb ik dan beslist om enkel nog trainer te worden als we hervatten. Maar dat zal waarschijnlijk voor volgend seizoen zijn."

Je bent 34, je had waarschijnlijk nog wel een paar jaar kunnen doorgaan op dit niveau?

"Ja, zeker. Maar ik heb het trainersbeestje te pakken gekregen. Ik wil me volop daarop focussen. Ik vond het bijzonder leuk om die matchen voor te bereiden, trainingen te geven, bij te sturen... Druk, in combinatie met mijn job als vertegenwoordiger, maar het gaf me wel voldoening."

Zag jij pakweg tien jaar geleden al een trainer in jezelf?

"Ja, absoluut. Ik heb altijd gezegd dat ik graag in het voetbal zou blijven. Dat is toch de mooiste stiel ter wereld? Pas als je gestopt bent als prof besef je wat een schoon leven je had. Een halve dag op de club en als je thuis komt, moet je je van niks meer aantrekken."

"Maar ik ben ook altijd iemand geweest die meedacht. Dat mag je aan mijn ex-trainers vragen: ik zal niet de gemakkelijkste geweest zijn. Soms moeten ze gedacht hebben: 'Is hij daar weer met zijn ambetante vragen?' Ik heb ook altijd bijgestuurd op een veld. Tactisch kon ik dat ook."

Je wordt trainer van een ploeg in derde amateur. Maar het klinkt alsof je meer ambitie hebt?

"Ik zit goed bij Wellen hoor. De club heeft veel ambitie en er zijn veel mogelijkheden. Maar het is wel de bedoeling om door te groeien. Het is moeilijk om nu over mijn ambities te spreken. Het voetbalwereldje is speciaal, maar toch is het het mooiste dat er is. Je mist dat eens je niet meer in dat profbestaan zit."

Heb je voorbeelden in het trainerswereldje?

"Ik heb veel goeie en ook wat minder goeie coaches gehad, maar ik heb van allemaal iets opgestoken. Iemand die ik als voorbeeld neem: Wouter Vrancken. Hij is ook begonnen in de lagere reeksen en is opgeklommen. Wat hij intussen met KV Mechelen neerzet, noem ik een fantastische prestatie. Of ook Hernan Losada. Daar heb ik heel veel respect voor."

Wat denk je dat jouw sterktes zijn?

"Ik denk dat ik communicatief wel heel sterk ben. En ik heb in mijn loopbaan ook alles meegemaakt: fantastische momenten beleefd, maar ook degradaties, blessures, ups en downs, 1A, 1B, amateur gespeeld,... Maar ik ontbreek nog ervaring."

"Dat is ook het eerste wat ze zeggen op de trainerscursus: een trainer is eigenlijk een ervaringsdeskundige. Hoe je moet reageren in bepaalde omstandigheden. Dat leer je door het meegemaakt te hebben. Ik weet dat ik nog veel met mijn kop tegen de muur ga lopen, maar dat is het waard. Voetbal blijft de mooiste sport ter wereld."

Je weet dat het ook één van de moeilijkste jobs is?

"Goh ja, kritiek zal er bij horen zeker? Maar als ik nu bijvoorbeeld die kritiek aan het adres van Vincent Kompany hoor... 't Is een jonge coach met een idee. Die zal er wel komen hoor."

Succes Maxime!