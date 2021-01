Hannes Van der Bruggen doet geheim uit de doeken, Sven Jaecques (Antwerp) bevestigt het verhaal

Hannes Van der Bruggen is een speler van Cercle Brugge. Eindelijk zeker? Want in 2014 stond hij al bijna bij de Vereniging, maar een uur maakte toen veel verschil uit.

"Op 31 augustus 2014 was ik wél heel dicht bij een transfer naar Cercle Brugge, dat moet je maar eens vragen aan Sven Jaecques", aldus Van der Bruggen op de clubwebsite. Jaecques was indertijd technisch adviseur bij Cercle, voor hij bij Antwerp aan de slag ging. "Het is juist wat Hannes zegt", klinkt het bij Jaecques. "Het seizoen voordien speelde Hannes niet zoveel bij Gent, en hij wilde verhuurd worden. De sportieve staf en ik wilden er hem heel graag bij en Hannes wou absoluut komen." "Michel Louwagie stelde de deadline op 17.00u, maar sommigen in ons bestuur twijfelden en de vergadering liep uit tot 18.00u. We kregen uiteindelijk groen licht voor de transfer van Hannes, maar toen zei Louwagie dat we te laat waren. Hannes was zo teleurgesteld dat hij direct naar de wedstrijd van de beloften van Gent reed omdat hij wist dat Hein Vanhaezebrouck en Gunther Schepens daar aanwezig zouden zijn. Hij heeft hen in een ultiem pleidooi proberen overtuigen, maar Hein stelde zijn veto."





