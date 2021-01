Vanderhaeghe en Maes zijn het roerend eens over één fase: "Een keeper maakt al nauwelijks kans en dan gaan ze hem nog beteugelen"

KV Kortrijk ging in eigen huis onderuit tegen STVV: 0-2. Vooral over de 0-1 was er achteraf echter een en ander te doen. Beide coaches reageerden na de wedstrijd opvallend gelijkgezind.

Sint-Truiden won uiteindelijk met 0-2, maar bij de 0-1 van Suzuki kreeg die twee keer de kans om vanop de stip te scoren. Bij de eerste kwam doelman Ilic enkele centimeters van zijn lijn en dat was voldoende voor ref Visser om op aangeven van de lijnrechter te laten opnieuw trappen.

In de reprise was het wel raak. Een belangrijk moment in de wedstrijd, die mogelijk uiteindelijk ook cruciaal zou blijken voor het resultaat. "Een keeper heeft geen kans meer om nog een strafschop te stoppen", aldus Yves Vanderhaeghe.

Beteugelen

"Als je dan even van je lijn gaat, dan is het meteen opnieuw proberen voor de spits. Zo wordt het zéker moeilijk. Wat mij betreft was het een mooie redding van Ilic. Ook Petr Cech vroeg al om meer bewegingsvrijheid voor de doelmannen."

De oefenmeester van Kortrijk werd bijgestaan door die van STVV. Peter Maes - in het verleden zelf ook nog doelman geweest - pikte meteen in: "Ik ben 100% akkoord met wat Yves zegt. Een keeper heeft al maar 25% kans om een strafschop te pakken en dan gaan we hem nog beteugelen ook. Misschien moet daar iets op gevonden worden."