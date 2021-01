Antoine Colassin gaat speelminuten zoeken bij Zulte Waregem: 'Uitleenbeurt van vijf maanden zonder aankoopoptie'

Antoine Colassin komt nauwelijks aan spelen toe bij Anderlecht, maar lijkt nu wel een oplossing gevonden te hebben. Hij wordt door zijn werkgever uitgeleend aan Zulte-Waregem.

De komende maanden komt Antoine Colassin niet meer in actie in het Lotto Park. Anderlecht leent hem tot het einde van het seizoen uit aan Zulte Waregem. Het nieuws wordt door zijn nieuwe werkgever officieel gemaakt.

Paars-wit heeft nog steeds vertrouwen in de kwaliteiten van zijn jonge aanvaller, dus bedwong Zulte Waregem ook geen aankoopoptie. Antoine Colassin had dit seizoen een tekort aan speeltijd onder Kompany. Door de komst van Diaby was de belofte international overbodig geworden.

"Net zoals Hannes Delcroix vorig seizoen, is het belangrijk dat Antoine Colassin zoveel mogelijk minuten maakt op het hoogste niveau. Deze ervaring zal hem helpen om volgend jaar de concurrentie aan te gaan voor een basisplaats bij Anderlecht", aldus Sportief Manager Peter Verbeke in een interview met de club.

De 19-jarige aanvaller maakte zich vorig seizoen meteen onsterfelijk bij de eigen aanhang. Hij trof in zijn debuut meteen raak tegen rivaal Club Brugge. Antoine Colassin trof in zijn eerste vier wedstrijden voor de hoofdmacht van Anderlecht driemaal raak. Daarna raakte hij geblesseerd. Aan de Gaverbeek zal hij wel minuten verzamelen, Francky Dury zag namelijk heel wat spelers uit het aanvallende compartiment uitvallen met een blessure.