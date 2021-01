"De volgende stap is misschien geblinddoekt een strafschop moeten proberen stoppen?"

Zulte Waregem verloor in eigen huis met 2-3 van OH Leuven na een spectaculaire terugkeer van de Leuvenaars. Al ging het achteraf natuurlijk vooral over het beslissende doelpunt.

OH Leuven kreeg in het absolute slot van de wedstrijd een strafschop. David Hubert ging achter de bal staan en miste, maar Louis Bostyn was er als de kippen bij en redde. Maar: hij was te vroeg vertrokken en dus moest de fase opnieuw genomen worden.

Bij de herkansing nam Xavier Mercier zijn verantwoordelijkheid en knalde Leuven zo naar de drie punten: "David stond op het lijstje, omdat hij de vorige scoorde. Daarna nam ik hem, omdat hij had gemist. Ik ben vooral blij dat we de match hebben gewonnen."

Sneu

Francky Dury was teleurgesteld in de manier waarop de 2-3 viel: "Louis Bostyn moet 18m² verdedigen bij manier van spreken, het is sneu dat hij dan op een paar centimeter wordt afgefloten."

"Wat is de volgende stap, misschien geblinddoekt worden? Dit is er een beetje over, geen enkele strafschop zal dan nog iets kunnen worden voor de doelman. Of ik met de ref gepraat heb? Neen, ik ben bang. Als je praat en vraagt, dan krijg je een kaart. Ik heb teveel ervaring om daar nog energie in te steken."