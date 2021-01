Engelse fans nemen KVO'er op de korrel na reactie op klimaatactiviste Greta Thunberg

KV Oostende-speler Indy Boonen heeft zich flink in de nesten gewerkt. De middenvelder had kritiek op klimaatactiviste Greta Thunberg nadat zij een foto online gooide van de uittredende president van de VS. Daarop ontving Boonen heel wat negatieve reacties.

Klimaatactiviste Greta Thunberg is duidelijk geen fan van uittredend Amerikaans president Donald Trump. De ambtstermijn van vier jaar zat er op voor Donald Trump, dus zwierde de Zweedse klimaatactiviste een foto op Twitter met daarbij een ironisch bijschrift: "Hij lijkt net een heel gelukkige, oude man die uitkijkt naar een schitterende toekomst. Zo leuk om te zien!”

Deze boodschap was ook KVO-speler Indy Boonen niet ontgaan. De middenvelder schoot met scherp en reageerde met: "Ga terug naar school, klein meisje". Een reactie die door veel voetballiefhebbers in het verkeerde keelgat is geschoten. De 22-jarige Indy Boonen werd overladen met negatieve reacties. Zo eiste een fan om al zijn Tweets over zijn jeugdploeg Manchester United te verwijderen, omdat ze vonden dat het hun club negatieve aandacht opleverde.

Indy Boonen genoot zijn jeugdopleiding bij KRC Genk. Daarna koos hij voor een avontuur in de jeugd bij Manchester United. Doorbreken deed hij pas bij KV Oostende dat hem in 2018 overnam van The Red Devils.