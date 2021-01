Kortrijk benadrukt dat het geen klacht neerlegde: "Dit had alleen te maken met geluk, maar..."

Het sneeuwvoetbal van zaterdag 16 januari zorgde voor behoorlijk wat ophef. Onder meer KV Kortrijk deed zijn beklag na een nederlaag in de sneeuw in Oostende, Genk deed hetzelfde na verlies in Moeskroen. Genk trok later een klacht in. Kortrijk niet, want het legde er nooit één neer.

Dat vertelt Ronny Verhelst, voorzitter van KV Kortrijk, aan Het Laatste Nieuws. Ook al was er wel degelijk onvrede aanwezig. "Wij vonden het niet kunnen dat op zo’n veld werd gevoetbald en we tekenden op aanraden van de Pro League voorbehoud aan tijdens de wedstrijd. We hebben nadien ook een mail gestuurd om onze bezwaren te uiten maar een officiële klacht legden we niet neer."

Gevaar voor blessures

Het was dus meer een kwestie van de problemen rond het plaatsvinden van wedstrijden in zulke omstandigheden aan te kaarten. "We hebben wel onze bezorgdheid uitgedrukt over het feit dat er op zo’n veld moest worden gevoetbald. Dit was geen voetbal, dit had alleen te maken met geluk. En er was een duidelijk gevaar voor blessures."

Desondanks was het nooit de betrachting van Kortrijk om de uitslag van de wedstrijd aan te vechten voor de groene tafel, klinkt het. "We mikten nooit op een forfait-zege. We hopen wel dat er in de toekomst alles aan wordt gedaan opdat niemand nog op zo’n veld moet spelen."