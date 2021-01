Welke ploegen halen de play-offs in de Jupiler Pro League? KU Leuven viste het uit

Op basis van gegevens van de eerste 19 speeldagen van de Jupiler Pro League maakten wetenschappers van de KU Leuven een inschatting van welke ploegen de play-offs zullen spelen.

De coronacrisis maakt ook de competitie in de Jupiler Pro League anders dan andere jaren. Zo zullen de play-offs maar met vier ploegen afgewerkt worden. Als je ziet hoe er dezer dagen haasje-over gespeeld wordt aan de top van de klassering dan is er nog ontzettend veel mogelijk in de resterende wedstrijden.

Met geavanceerde data en heel wat statistisch materiaal hebben wetenschappers van de Katholieke Universiteit van Leuven berekend welke vier ploegen de eindronde zullen spelen.

“Om de kansen van elk team in te schatten, voorspellen we hun resultaten in de resterende wedstrijden op basis van hun Elo-rating. Deze Elo-ratings geven de sterkte van een ploeg weer op basis van de meest recente resultaten en worden na elke speeldag aangepast”, klinkt het in de rapporten van het onderzoek.

“Omdat niet elk team hetzelfde programma afwerkt worden de prestaties tegen sterke en zwakke tegenstanders op een andere manier meegenomen in de berekening. Zo komen we tot de kwalificatiekansen van elk team.”

Eén onbetwiste leider

Club Brugge staat in de ranking autoritair op kop. Volgens de data is er 94 procent kans dat zij de play-offs halen. Daarachter komen Genk en Anderlecht, met elk 60 procent kans om deel te nemen aan de nacompetitie.

In het duel om het vierde en laatste play-offticket haalt Royal Antwerp FC (48 procent) het van Charleroi (41 procent). De rest volgt op grote achterstand: Beerschot (20), Standard (16), OH Leuven (12), KV Oostende (9) en KV Kortrijk (8).

Zulte Waregem en AA Gent maken nog 5 procent kans op de play-offs, Eupen en Mechelen elk 1 procent. De kansen van STVV, Waasland-Beveren, Cercle Brugge en Moeskroen liggen onder dat percent.