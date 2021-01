Thomas Henry maakt 16e(!) van het seizoen, maar valt ook geblesseerd uit na ferme botsing: "Hopelijk valt het mee"

Er zijn nog zekerheden in het leven. Eentje daarvan is dat Thomas Henry doelpunten maakt die van belang zijn voor OH Leuven. Het was dan ook ferm schrikken in de slotfase van de wedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem ...

Thomas Henry maakte eerst zijn zestiende doelpunt van het seizoen, in de absolute slotfase maakte Louis Bostyn nog een strafschopfout op hem. Het werd een fikse botsing, waarbij de aanvaller uiteindelijk bleef liggen en uiteindelijk ook moest worden afgevoerd op een brancard. © photonews "Hij is naar huis gegaan met zijn vriendin", aldus Marc Brys na de wedstrijd. "Het was een ferme botsing en een hele ferme slag in de nek." "Hij had veel pijn. Laat ons hopen dat het goed zal evolueren. Ik denk wel dat het bij pijn kan blijven en dat er niets ernstigs aan de hand is."