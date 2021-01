OFFICIEEL: Anderlecht heeft Bruun Larsen beet!

Anderlecht mag het eindelijk aankondigen. De huurovereenkomst met Hoffenheim omtrent Bruun Larsen is afgerond. Het is de vierde versterking van RSCA deze wintermercato.

Jacob Bruun Larsen wordt zonder aankoopoptie gehuurd van Hoffenheim. Larsen is een vleugelaanvaller waarvoor Hoffenheim in januari bij Dortmund nog negen miljoen euro neergeteld heeft.

Maar in de Bundesliga komt de Deen amper aan spelen toe. Met oog op het EK komende zomer wil hij dus absoluut minuten maken. Dus was hij vragende partij voor een transfer.

Niet enkel RSCA was geïnteresseerd. Ook Kopenhagen had interesse, maar Anderlecht was hen te snel af. De Deen was trouwens gisteren al aanwezig tijdens de match tegen Waasland-Beveren. Hij poseerde zelfs al met het shirt van Anderlecht. Dat konden de camera's van Eleven Sports vastleggen.