Doku doodeerlijk over Gala Gouden Schoen: "Als ik gebleven was, had ik wel een prijs gewonnen"

De 18-jarige Jérémy Doku verliet Anderlecht begin oktober voor het Franse Rennes voor een recordtransfersom. Een transfer die heel snel gerealiseerd werd.

Toch heeft hij ook heimwee naar paarswit. “Anderlecht zal altijd de ploeg van mijn hart blijven. Mijn vertrek heeft me wel pijn heeft gedaan. Het voelde een beetje alsof ik mijn vrienden in de steek liet. Ik heb bijna mijn hele jeugd voor hen gespeeld, ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Ik ga zeker nog terugkeren, om afscheid te nemen in een stadion vol supporters”, zegt hij aan La Dernière Heure.

Door zijn vertrek miste hij de kans om verkozen te worden tot Belofte van het Jaar, een prijs die nu naar Charles De Ketelaere ging. “Als ik tot het einde van het seizoen in België gebleven was, had ik waarschijnlijk ook een prijs gewonnen. Daar ben ik vrij zeker van. Ik was écht goed bezig op het moment dat ik vertrok. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat iets is waar ze naar kijken in de grote competities.”

Met zijn transfer is hij alvast blij. “Ik voel dat ik op meerdere vlakken stappen heb gezet. Vroeger was ik bijvoorbeeld vaak goed op links, maar had ik het wat moeilijker om mijn ding te doen op rechts. Bij Rennes speel ik heel vaak op de rechterflank. En oké, het is nog altijd niet mijn favoriete positie, maar ik voel wel dat ik flexibeler word en dat ik ook hier gevaarlijk kan zijn.”