Lars Wallaeys had voor de start van het seizoen ook zijn bedenkingen bij wat KV Oostende in de Jupiler Pro League kon laten zien, maar is positief verrast door de huidige gang van zaken.

Oud-boegbeeld Lars Wallaeys van KV Oostende kijkt op dat de kustploeg een rustig seizoen doorkomt. “Voor de start van het seizoen was het koffiedik kijken voor Oostende. Wat zou het worden met die nieuwe aanpak en al die jonge spelers? Iedereen hoopte op een stabiel seizoen zonder financiële of sportieve problemen. Ik denk dat we toch op z'n minst kunnen zeggen dat dit gelukt is”, zegt Wallaeys aan Het Nieuwsblad.

Aan de kust zijn ze heel tevreden met de prestaties van KV Oostende, maar zit er misschien nog meer in dit seizoen? "Daarom zijn de doelen voor dit seizoen volgens mij al bereikt. Of we mogen dromen van meer? Dat mag, maar ik weet niet of dat echt realistisch is. Alles ligt heel dicht bij elkaar. Maar ik zie weinig ploegen die het tegenwoordig meer verdienen dan KV Oostende.”

Wallaeys gunt Oostende dan ook een topseizoen, met misschien nog iets meer dan het nu al is. “Een deelname aan de play-offs zou een beloning zijn voor het positieve voetbal dat KV Oostende brengt dit seizoen. Alles zit goed in elkaar, er zit een duidelijk systeem en idee in de ploeg. Dat zag je ook op Club Brugge. Ze verdienen trouwens ook een dikke pluim voor hun transferbeleid, dat gebaseerd is op data. Als andere ploegen zien hoe goed dat werkt in Oostende, zal het wel eens gekopieerd worden. Dat kan haast niet anders.”