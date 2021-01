Geblesseerde Kevin De Bruyne haalt opgelucht adem: Manchester City ontsnapt in de FA Cup aan een fiasco tegen vierdeklasser

Manchester City heeft in het slot een uitschakeling tegen vierdeklasser Cheltenham Town nipt vermeden. In de laatste minuten boog het een 1-0 achterstand om. The Citizens mogen zich nu gereedmaken voor de achtste finales van de FA Cup.

Manchester City trad in de FA Cup tegen vierdeklasser Cheltenham Town aan met een veredeld B-elftal, maar toch stonden er enkele kleppers als Gabriel Jesus, Ferran Torres, Phil Foden en Riyad Mahrez aan de aftrap. Toch beleefden deze sterren een moeilijke avond, want op het uur schoot Alfie May de thuisploeg zelfs op voorsprong. Een fenomenale bekerstunt leek in de maak.

The Citizens miste creativiteit, en leken lang op weg naar een uitschakeling. Tot de organisatie bij Cheltenham Town in het slot brak. Phil Foden maakte tien minuten voor tijd de belangrijke gelijkmaker, amper drie minuten later maakte Gabriel Jesus het verlossende doelpunt. In de toegevoegde tijd verzekerde Ferran Torres de kwalificatie voor de nummer twee uit de Premier League. De geblesseerde Kevin De Bruyne zag dat zijn ploeg het dus knap lastig had.