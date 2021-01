PAOK informeert naar prijs Krmencik bij Club Brugge

Michael Krmencik doet het goed bij PAOK. De Grieken zijn onder de indruk van de speler van Club Brugge. Ze hebben nu ook geïnformeerd naar zijn kostprijs. Ze overwegen om hem definitief over te nemen.

Met drie goals in drie matchen charmeert Michael Krmencik in Griekenland. De Griekse ploeg informeert nu ook naar het kostenplaatje. Ze willen de speler defintief overnemen. Maar eerst moet blijken als dat haalbaar is.

Club liet de ploeg aanvankelijk de keuze: een huurovereenkomst zonder aankoopoptie of een definitieve transfer. Maar PAOK koos toen voor dat eerste. Dus Club Brugge houdt nu de touwtjes volledig in handen bij de onderhandelingen over een eventueel transfer. Krmencik kostte Blauw-Zwart 6 miljoen euro. Hij ligt nog tot 2023 onder contract. Dus zullen ze de speler niet zomaar laten vertrekken.