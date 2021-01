Racing Genk zit aan zesde trainer in vier jaar: "Clement vertrok voor de realiteit van het verleden"

Racing Genk verslijt met John Van den Brom zijn zesde trainer in vier jaar tijd. Een ongelofelijke stoelendans. In aanloop naar de topper tegen Club Brugge spreekt hij ook over Philippe Clement.

Philippe Clement is één van de zes trainers die voorzitter Peter Croonen in dienst had. Hij verliet Racing Genk voor Club Brugge. "We hebben de ambitie om op lange termijn samen te werken met een trainer, maar in voetbal is de realiteit dat de sportieve resultaten een belangrijk deel van de evaluatie zijn. Clement en Thorup zijn dan weer zelf vertrokken", zegt Croonen aan Het Laatste Nieuws.

Veel in en outs zijn ook bij de spelers realiteit. "Het model van Racing Genk zal er altijd één zijn met relatief veel verloop in de kern. Al is dat voor mij meer iets van het verleden dan van het heden. Op een gegeven moment komen te mooie clubs uit te mooie competities en moeten we hen laten gaan.”

Volgens Croonen reageerde Clement ook op die gebeurtenissen binnen de club. “Dat maakt het niet gemakkelijk voor een trainer. Maar gezien de kwaliteit van spelers die wij halen én die verlengde verblijfsduur, wordt het toch alsmaar aantrekkelijker om trainer te worden van KRC Genk. Philippe Clement is vertrokken omdat hij vreesde voor een leegloop, ingegeven door die realiteit van het verleden. Hoewel hij wist dat we bereid waren om verder te investeren."