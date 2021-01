Club Brugge kan kampioen zijn nog voor de play-offs starten

Het klinkt misschien onrealistisch, maar er is zeker een mogelijkheid dat Club Brugge nog voor de start van de play-offs kampioen is van de Jupiler Pro League.

De voorsprong van Brugge is momenteel 9 punten, maar dat kan nog groter na zondag. “Als ze Genk kloppen, dan kan Club Brugge met een ongeziene voorsprong aan de play-offs beginnen”, zegt Alex Teklak aan La Dernière Heure. “Ze kunnen zelfs kampioen zijn nog voor de play-offs beginnen. Daarvoor mag het dan wel hun tegenstanders bedanken voor de grote onregelmatigheid.”

Er zijn nog 12 wedstrijden te spelen in de Jupiler Pro League. Club Brugge heeft momenteel 9 punten voorsprong op Racing Genk. Als we ervan uitgaan dat blauwzwart alles wint, dan is het kampioen als de Limburgers minder dan 21 op 36 pakken in de resterende wedstrijden.

Of het zover komt, zullen de komende speeldagen moeten uitwijzen, maar als Brugge zondag wint van Genk, dan zet het een eerste stap naar een misschien ongeziene situatie.