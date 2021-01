Cercle Brugge heeft nog steeds bezwaren tegen bouw nieuw stadion Club Brugge: "Wij hadden nooit de intentie om Jan Breydel te verlaten"

Club Brugge kreeg deze week goed nieuws over de bouw van hun nieuw stadion. De Vlaamse Regering gaf de goedkeuring voor het ruimtelijk uitvoeringsplan langs de Blankenbergse Steenweg. Cercle Brugge lijkt echter nog roet in het eten te werpen.

"Cercle Brugge benadrukt dat we nog steeds veraf zijn van de effectieve bouw van een nieuw stadion op deze locatie. De vereniging grijpt de beslissing aan om op te roepen tot een meer realistische en gelijkwaardige aanpak van het Brugse stadiondossier, in het belang van alle betrokken partijen", klinkt het.

“Cercle Brugge heeft nooit de intentie gehad om de Jan Breydelsite te verlaten. Iets wat zelfs is opgenomen in het beleidsprogramma 2019-2024 van de stad Brugge”, stelt voorzitter Vincent Goemaere. “Bovendien is Cercle Brugge, met zijn sterke lokale verankering, een betere match met de Sint-Andriesbuurt. Kijk alleen maar al naar onze sportieve ambities met jong talent uit Brugge, onze lokale supportersbasis en de bescheiden capaciteit van ons geambieerd stadion.”

Sinds Club Brugge in januari 2020 plots aangaf alsnog een nieuw stadion te bouwen op de Jan Breydelsite, heeft Cercle Brugge steeds open en constructief samengewerkt met alle betrokken actoren aan alternatieve oplossingen. Helaas heeft dit geleid tot een scenario waarbij Club Brugge de voorkeur krijgt om een nieuw stadion op de Jan Breydelsite te bouwen, zonder concrete garanties voor de toekomst van Cercle Brugge.

Het voorbije jaar is de site langs de Blankenbergse Steenweg herhaaldelijk opgehemeld als de ideale oplossing voor Cercle Brugge. De definitieve vaststelling door de Vlaamse Regering is echter nog maar het begin van een erg lang proces. De ervaring leert immers dat het verkrijgen van een definitief ruimtelijk plan en een definitieve, afdwingbare omgevingsvergunning in Vlaanderen gepaard gaat met tijdrovende procedures en betwistingen. Ten eerste kan de Raad van State verzocht worden (door derden) om het plan voor de Blankenbergse Steenweg nietig te verklaren of op te schorten. Daarnaast moet ook een definitieve en afdwingbare vergunning worden verkregen voor de bouw en het gebruik van een voetbalstadion. Zo kan het nog jaren duren vooraleer er effectief een stadion aan de Blankenbergse Steenweg staat. Cercle Brugge heeft daarom nooit ingestemd met deze onduidelijke oplossing.

“We begrijpen het enthousiasme van Club Brugge om met de bouw van een nieuw stadion te beginnen. Toch eisen we dat de start van de werken wordt uitgesteld tot een duurzame, juridisch haalbare en eerlijke oplossing voor Cercle Brugge is gegarandeerd", aldus Goemaere. "De stad Brugge heeft ons gegarandeerd dat onze ploeg op de Jan Breydelsite kan blijven tot er een aanvaardbare oplossing is gevonden. We vragen de stad om die belofte na te komen.”

“Van bij de start van het stadiondossier heeft Cercle Brugge altijd een constructieve houding aangenomen, actief ideeën aangebracht en elke mogelijke oplossing verwelkomd die door andere actoren werd voorgesteld. Vandaag vragen we alleen maar om als gelijken te worden behandeld en niet uit ons huis te worden geschopt voordat er een haalbare, eerlijke en duurzame oplossing is voor beide voetbalclubs.”