CIJFER VAN DE WEEK: 49,7% - de impact van de coronacrisis op de thuisreputatie in de Jupiler Pro League?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

We zijn 22 speeldagen ver (speeldag 23 is ondertussen ook alweer begonnen) in de Jupiler Pro League en tot op heden hebben de spelers het vaak zonder hun fans in de stadions moeten doen. Heeft dat ook een impact gehad op de resultaten?

Trend

In andere landen is er geen enorme trend duidelijk geworden wat het aantal thuisoverwinningen betreft, in het begin van het seizoen was het in de Jupiler Pro League wél opvallend hoe weinig de thuisploeg de drie punten wist te pakken.

Maar we zijn ondertussen een half jaartje verder. Zijn de cijfers ondertussen uitgevlakt geraakt doorheen de 22 speeldagen die we ver zijn - al waren er daar ook een paar tussen met (een beetje) supporters in het stadion?

Vorig seizoen werden er 232 wedstrijden afgewerkt (speeldag 30 ging niet door), waarvan er 112 werden gewonnen door de thuisploeg (=48.2%). Met ook nog 51 gelijke spelen en 69 nederlagen kwamen we op het volledige seizoen uit op 387 op 696 of 55.6% van de punten.

Als we kijken na 22 speeldagen (met telkens negen in plaats van acht wedstrijden per speeldag door de 18 teams in 1A), dan zitten we momenteel aan 84 thuiszeges (=42.4%), 43 gelijke spelen en 71 uitzeges. Tellen we dat samen, dan komen we uit op 295 op 594 of 49,7% van de punten. Een fikse daling dus in vergelijking met vorig seizoen tot op heden.