Keeperscarrousel in de Jupiler Pro League in de maak

KAS Eupen wil zich versterken met Michael Verrips. Dit zet de deur open voor een vertrek van Ortwin De Wolf naar Antwerp.

Een oude bekende van de Belgische competitie keert mogelijks terug naar de Belgische velden. Volgens Gazet van Antwerpent toont KAS Eupen namelijk interesse in doelman Michael Verrips. De ex-keeper van KV Mechelen kan zo terug een transfer maken naar België. Michael Verrips is met slaande ruzie vertrokken bij KV Mechelen naar het Engelse Sheffield. Daar heeft hij welgeteld 41 minuten gespeeld. Dit in een duel in de FA Cup.

Indien KAS Eupen Michael Verrips kan aantrekken zet dit de deur open voor een transfer van Ortwin De Wolf naar Antwerp. In de zoektocht van Antwerp naar een Belgische keeper zijn ze al een tijdje aan het polsen bij KAS Eupen achter de voormalige belofteninternational.