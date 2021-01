Waasland-Beveren wil defensieve middenvelder wegplukken uit Zweedse competitie

Waasland-Beveren heeft een nieuwe defensieve middenvelder op het oog. De Waaslanders denken namelijk aan Sivert Heltne Nilsen, een 29-jarige Noor die op dit moment uitkomt voor het Zweedse IF Elfsborg.

Er zou al een bod uitgebracht zijn door Waasland-Beveren, maar het is nog niet duidelijk of IF Elfsborg akkoord gaat. Het voorbije seizoen was Nilsen goed voor twee doelpunten en drie assists in 35 wedstrijden.