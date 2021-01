Beslissing over format en beloften in 1B wordt bijzonder moeilijk: "Het is meer politiek gelinkt dan sportief"

Het was een constructieve vergadering van de Pro League, benadrukte CEO Pierre François. Mogelijk was het minder sereen geweest als er vandaag een beslissing over het competitieformat in 1A en 1B op de agenda had gestaan. "Momenteel zijn alle eisen niet verenigbaar", klinkt het.

18 of 16 ploegen volgend seizoen? Meer beloftenclubs in 1B? De voorbije weken werd er druk over gespeculeerd en gelobbyd. De Raad van Bestuur zag toen ze de Algemene Vergadering voorbereidden dat er momenteel geen pasklare oplossing is na alle eisen en vragen van de belanghebbenden te hebben bestudeerd. De 1B-clubs willen geld, de ploegen die hun beloften niet naar 1B kunnen sturen, willen compensatie, de kleinere ploegen willen volgend seizoen geen drie dalers... "We hebben gezien dat de twee dossiers - beloften in 1B en competitieformat 1A - nu aan elkaar gelinkt zijn", aldus François. "Het is meer politiek gelinkt dan sportief... Er is ook een tweederde meerderheid nodig om dat erdoor te krijgen. En die is er momenteel voor geen enkele oplossing. De vragen/eisen van de verschillende belanghebbenden zijn moeilijk verenigbaar."