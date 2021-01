Ploegmaats bij KV Mechelen zingen de lofzang voor Marian Shved: "Iemand die deze doelpunten verdient"

Na zijn eerste moeilijke maanden bij KV Mechelen is Marian Shved er helemaal doorgekomen. De voorbije weken maakte hij al enorm progressie. Met twee doelpunten en een assist drukte de Oekraïner wel enorm zijn stempel op het resultaat uit bij Waasland-Beveren.

Shved staat bekend als een introverte jongen, maar als je zo belangrijk bent, ga je vanzelf stralen. "Hij is echt blij. Hij is iemand die deze doelpunten en momenten wel verdient", zegt Igor de Camargo na afloop van de wedstrijd op de Freethiel. "Het is niet evident om naar het buitenland, naar België te gaan, waar er een andere mentaliteit heerst. Hij heeft zijn tijd gehad om zich aan te passen aan de competitie."

Goed aangepakt door ploeg

Het belangrijkste is misschien wel dat hij in zijn hoofd de knop heeft omgedraaid. "Hij beseft nu hoe het er aan toe moet gaan. Ik hoop dat hij zo gaat blijven verder doen." Ook niet simpel voor de mensen rondom de Oekraïner, die amper een woord Engels spreekt, om hem goed te benaderen. "We hebben goed op hem ingepraat. Onze ploeg heeft hem goed aangepakt."

© photonews

Ook Rob Schoofs zag Shved een beslissende rol vervullen. "Net zoals tegen Moeskroen. Hij heeft veel kwaliteiten aan de bal. De voorbije weken pikte hij het al goed op. Hij speelt voor de ploeg en bloeit open. Dat zie je op het veld: hij gaat altijd voor het maken van de actie, maar heeft ook oog voor ons, zijn ploegmaats."

Als daar nu nog een hoger rendement bij komt zoals in Beveren, is het helemaal super voor KVM dat het kan rekenen op de 23-jarige huurling van Celtic Glasgow. "Hij is beslissend, hij scoort. Dat hebben we nodig, omdat we toch veel kansen creëren. Hij is belangrijk met zijn doelpunten en zijn goede spel."