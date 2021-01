Jonge Duitser oogst veel lof bij KV Oostende: "Hoop dat hij mag blijven staan"

KV Oostende kreeg de afgelopen weken met een kleine corona-uitbraak te maken. De afwezigheid van enkele besmette spelers opende deuren voor jong Duits talent.

Eén van die twee jonge Duitsers is middenvelder Nick Bätzner. Amper 20 jaar oud is hij. “Die heeft me twee keer zeer gecharmeerd”, zegt Filip Joos in ‘Extra Time’.

Een speler met veel maturiteit, zeker voor zijn leeftijd. “Op Club toonde hij persoonlijkheid. Hij is een bezige bij. En op de Bosuil lag hij aan de basis van de gelijkmaker. Hij zit overal tussen, doet niet de zotste dingen, maar lost het knap op."

Joos hoopt dan ook dat hij niet zomaar weer uit de spotlights verdwijnt. "Hij draait ook naar voren. En dat is toch Oostende: naar voren willen spelen, de druk zetten als de tegenstander de bal heeft. Ik hoop dat die Bätzner mag blijven staan."