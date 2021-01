Peter Verbeke, sportief directeur van Anderlecht, slaat noodkreet: "Zonder oplossing moeten we mogelijk Lokonga of andere talenten verkopen"

Peter Verbeke heeft bijna het onmogelijke gedaan bij Anderlecht. Hij heeft de kern (voorlopig) kunnen opkuisen en heeft ook nog eens met geen geld de kern kunnen versterken. Maar als er geen kapitaalsverhoging komt, is het vanaf nul herbeginnen...

"Sinds ik bijna een jaar geleden ben aangesteld, is al die tijd sprake geweest van een kapitaalsverhoging. Ik stel vast dat we op 25 januari 2021 geen wezenlijke stap verder staan", zegt hij in HLN. "En dat ik deze winter de mercato ben op gegaan met 0 euro. Het management zou graag weten waar het aan toe is."

Er wordt gesproken over een huurlingenleger, maar Anderlecht heeft op dit moment geen andere keuze. "Het is juist dat we enkel spelers kunnen lenen, maar Miazga wil graag blijven, bij Ashimeru, Mukairu en Diaby hebben we interessante aankoopopties bedongen, en in geval van Europees voetbal kunnen we misschién Nmecha en Larsen nog een seizoen houden."

Maar dat is allemaal weg als er volgende zomer geen geld is. "Zónder een structurele financiële oplossing moet ik er niet eens aan dénken om de opties te lichten of om met Nmecha en Larsen aan tafel te gaan. Meer nog: mogelijk moeten we dan Sambi of andere talenten verkopen. En wordt het wéér van nul herbeginnen."