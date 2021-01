Profvoetballers onder ongeziene mentale druk: Clubs kloppen massaal aan bij mental coaches

Meerdere profvoetballers trekken aan de alarmbel. Het drukke schema en de strenge coronamaatregelen beginnen voor sommigen mentaal echt door te wegen. Clubs rekenen op mental coaches om spelers extra ondersteuning te bieden.

Net zoals de gewone bevolking moeten ook profvoetballers hun contacten beperken. Naast de bubbel die ze met hun ploeg vormen, mogen ze enkel nog deel uitmaken van de bubbel met hun gezin of knuffelcontact.

Maar bij veel buitenlandse spelers woont hun gezin niet bij hen in België maar nog in hun thuisland. Waardoor ze dus al een tijdje alleen in België zitten. In normale omstandigheden reizen hun gezinsleden dan vaak op en af naar België, en reizen de spelers zelf na het einde van het seizoen en tijdens de winterbreak terug huiswaarts. Maar sinds het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 gelden er strengere reisristricties. Zo konden de gezinnen zelf niet meer zomaar naar Europa reizen en werd gevraagd aan de spelers om tussen het einde van het seizoen en de voorbereiding niet af te reizen naar hun land.

Reisverbod

Ook tijdens de winterbreak legden de meeste clubs uit de Jupiler Pro League een reisverbod op voor hun spelers. Na hun terugkeer gingen de spelers volgens het protocol van de Belgische regering namelijk twee weken in quarantaine moeten gaan. Daardoor zouden ze dus mogelijk de eerste en de tweede speeldag na de hervatting van de competitie missen. Zo zijn veel spelers dus in een situatie belandt waarin ze hun gezin al meer dan een jaar niet meer hebben gezien. Dat getuigden verschillende spelers dan ook zelf nadat bekend werd dat de meeste clubs een reisverbod geïmplimenteerd hadden voor de winterstop.

Druk schema

Door de vele uitgestelde wedstrijden hebben sommige clubs zoals KAS Eupen, die maar liefst 12 wedstrijden in 39 dagen op het programma had staan, een historisch druk schema. Dus staan veel spelers onder de zwaarste mentale druk die ze ooit hebben meegemaakt. Verschillende topclubs hebben nu dus ook besloten om extra aandacht te besteden aan het mentale welzijn van hun spelers. Sommige clubs doen dit door een mental coach aan te nemen.

Mental coach

Onder andere Club Brugge en Standard werken samen met mental coach Rudy Heylen, die tevens ook mental coach is voor de Belgische scheidsrechters en wielrennner Wout Van Aert. Bij RSC Anderlecht wordt ondertussen al enkele jaren samengewerkt met mental coach Ellen Schouppe. Maar ook andere clubs in de Jupiler Pro League beginnen het belang van mental coaches in te schatten. Cercle Brugge nam met Jef Brouwers deze week een mental coach onder de arm en ook Hein Vanhaezebrouck voegde met Kris Perquy een mental coach toe aan zijn staf bij KAA Gent.

Zo hopen de clubs hun spelers voldoende mentale weerkracht te kunnen bieden.