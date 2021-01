Sterkhouder KV Mechelen is resoluut: "Als ze me contract tot het einde van mijn carrière geven, teken ik direct"

Yannick Thoelen heeft zich bij KV Mechelen weer in de basis geknokt en zal daar niet snel weer uitgaan gezien zijn prestaties. De 30-jarige keeper houdt Gaëtan Coucke op de bank.

Eind volgend seizoen loopt zijn contract af, maar Thoelen geeft nu al het signaal dat KV Mechelen gerust met hem mag komen praten over een verlengd verblijf. Voor lang zelfs... Ik voel me goed in Mechelen. Ik heb een goeie band met de supporters, de spelers, het bestuur en de mensen in de technische staf. Ze zullen wel wachten tot ­volgend jaar om keuzes te ­maken, maar van mij mogen ze nu al bellen om te verlengen. We komen er wel uit", zegt hij in GvA.

Zelfs voor de rest van zijn carrière... “Als ze me morgen een ­contract zouden geven tot het einde van mijn carrière, dan zou ik gewoon tekenen. Ik heb altijd gezegd dat ik nog graag een buitenlands avontuur ­wilde aangaan, maar die droom wil ik gerust aan de kant schuiven als ik bij KV ­Mechelen kan blijven."