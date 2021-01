Dan toch voorlopig geen Ligue 1 voor Simon Deli: centrale verdediger is voorlopig niet geïnteresseerd

Wat moet Club Brugge doen met Simon Deli? Ze zouden de centrale verdediger graag verkopen en het Franse Saint-Étienne toonde al heel wat interesse, maar Deli zelf ziet een overstap naar de Ligue 1-club voorlopig niet zitten.

Volgens Het Laatste Nieuws zit er niet direct een transfer aan te komen van Deli naar Saint-Étienne. De centrale verdediger lijkt voorlopig niet geïnteresseerd te zijn in een overstap naar de Franse club. Saint-Étienne staat voorlopig op de zestiende plaats in de Ligue 1.

Het is dus nog niet duidelijk wat er met Deli zal gebeuren. De 29-jarige Ivoriaan kwam dit seizoen 13 keer in actie voor de Belgische kampioen en kon daarin één keer scoren. De voorbije drie matchen zat hij echter niet meer in de selectie.