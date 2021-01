Nederlandse analist kritisch over sensatie Noa Lang: "Het is nog altijd maar Club Brugge"

In België is iedereen al onder de indruk van Noa Lang. De 21-jarige Nederlander arriveerde in oktober op Club Brugge en is nu al niet meer weg te denken uit de basis van Philippe Clement. In Nederland zijn ze iets kritischer voor de nummer 10 van Club.

In Nederlandse Glorie, een programma van Voetbal International waar de prestaties van Nederlandse spelers onder de loep worden genomen, hadden analist Suleyman Öztürk en presentator Ruben Aartsen het over Noa Lang. "In tegenstelling tot Donny van de Beek is Noa Lang wel een aanvallende middenvelder die scoort en assists geeft", stelde presentator Ruben Aartsen. Analist Öztürk diende hem van antwoord: "Donny van de Beek moet ongetwijfeld mee naar het EK. Je gaat Noa Lang toch niet meenemen? Hij speelt maar bij Club Brugge en niet bij Manchester United." Een opmerkelijke overgang naar Club "Noa Lang is wel één van de verrassingen als we naar de Nederlanders kijken dit seizoen. Lang wilde bij Ajax blijven, dat is zijn club. Hij kreeg van ten Hag te horen dat hij niet nodig was in Ajax en toch wilde Lang blijven om zich te bewijzen." "Er werd toen verteld aan Lang dat hij naar Club Brugge moest gaan. Hij had daar helemaal geen zin in en vertelde dit ook open en bloot. Clement ging er mee aan de slag en dit zie je nu terug op het veld bij Club. Lang is een aparte voetballer die zich keer op keer wil bewijzen", aldus Suleyman Öztürk. Ook mooie woorden voor de nieuwe aanwinst van Club Brugge "Ik ben akkoord met de uitspraak van Clement dat Noa Lang nog maar op 60% van zijn kunnen speelt. In de wedstrijd tegen Genk speelde Club Brugge met Denswil, Dost, Vormer en Lang. Voor ons als Nederlanders was zeer interessant. Noa Lang doet mij met zijn nummer tien en met zijn manier van voetballen een beetje aan Neymar denken. Alleen is Neymar een hele wedstrijd aanwezig bij PSG. Bij Lang zijn dit slechts momenten. Als we hem willen beoordelen voor het Nederlands elftal, dan zal hij een volledige wedstrijd aanwezig moeten zijn." Öztürk beëindigde zijn analyse met mooie woorden voor Noa Lang: "Hij heeft de technische capaciteiten en het zelfvertrouwen. Het gaat gewoon een hele goede speler worden. Club Brugge geeft hem het vertrouwen, en je ziet wat je daar voor terugkrijgt."