Westerlo verhuurt Thomas Ephestion aan RWDM

RWDM kondigde woensdagmiddag de komst van Thomas Ephestion aan. De aanvallende middenvelder komt over van Westerlo.

Ephestion speelde dit seizoen slechts vier wedstrijden mee bij Westerlo. Daarin pakte hij amper 129 minuten. De 25-jarige middenvelder wordt uitgeleend tot het einde van het seizoen.

RWDM staat momenteel zesde in 1B, met 22 punten achter hun naam. Voordat Ephestion in België kwam spelen, voetbalde hij altijd in Frankrijk. Marseille, Orleans, Lens en Béziers waren vorige werkgevers van de man uit Martinique.