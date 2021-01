Deze twee ploegen zijn de kampioen in het krijgen van strafschoppen

RSC Anderlecht staat aan kop in de Jupiler Pro League wat betreft het aantal gekregen strafschoppen. Dinsdag was het al de tiende van het seizoen voor paarswit.

Anderlecht heeft 10 penalty’s gekregen dit seizoen. Daarvan werden er 9 omgezet. Enkel Nmecha miste er al eentje, tegen Waasland-Beveren, maar die misser had geen invloed op het resultaat.

Het absolute record voor de Jupiler Pro League staat op Anderlecht. Dat gebeurde in het seizoen 2012-13 onder Van den Brom. Paarswit kreeg toen 17 penalty’s toegekend. In dat jaar scoorde Anderlecht er slechts 7, of nog niet de helft.

Ook Racing Genk kreeg dit seizoen al 10 strafschoppen toegewezen. Zij scoorden er 8. Waasland-Beveren en Eupen kregen elk maar 1 penalty toegekend.

Moeskroen, Waasland-Beveren en Beerschot kregen dan weer elk 7 strafschoppen tegen. Standard en Mechelen incasseerden elk slechts 1 tegen.