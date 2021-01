Felipe Avenatti wordt de nieuwe spits van Antwerp

Antwerp was al een lange tijd op zoek naar een nieuwe spits. Het informeerde al eens naar de diensten van Adolfo Gaich, maar die had geen zin in een avontuur op de Bosuil. Dus moest The Great Old zoeken naar een alternatief, met Felipe Avenatti lijkt de club die ook gevonden te hebben.

Felipe Avenatti kwam dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij Standard, hij werd zelfs doorgestuurd naar de B-kern. Hij trof dit seizoen driemaal raak, twee keer vanop de stip. KV Mechelen leek deze winter dicht bij de komst van de 27-jarige Uruguayaan, maar de spits weigerde het voorstel. The Great Old huurt de spits tot het einde van het seizoen, maar ze hebben ook een aankoopoptie beet. De spits kende vooral een sterke periode bij KV Kortrijk. Toen liet hij de netten 15 keer trillen in 28 wedstrijden. RAFC versterkt zich met de Uruguyaanse aanvaller Felipe Avenatti (27).✍️🇺🇾



De club bereikte met Standard Luik een overeenkomst voor huur tot einde van het seizoen mét optie tot aankoop. Veel succes Felipe! #Transfer #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/ExXK6YK34Q — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 28, 2021





