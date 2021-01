Enfant terrible Mbaye Diagne heeft nieuw avontuur bij West Brom bijna beet: medische testen afgerond

De passage van Mbaye Diagne bij Club Brugge was geen succes. Maar amper een jaar later versiert de spits een transfer naar de Premier League. Hij heeft zijn medische testen afgerond en lijkt nu echt op weg naar West Bromwich Albion.

Het huwelijk tussen Mbaye Diagne en Club Brugge was van korte duur. Hij werd nochtans aangekondigd als een absolute toptransfer, maar zijn passage in het Jan Breydelstadion werd allesbehalve een succes. De aanvaller maakte zich in de Champions League persona non grata na het opeisen en het missen van een belangrijke strafschop tegen Paris Saint-Germain.

Maar in Turkije trof hij dit seizoen toch al negen keer raak in vijftien competitiewedstrijden voor Galatasaray. Daarmee stond hij ook in de belangstelling van West Bromwich Albion. Deze geruchten hingen al een tijdje in de lucht, maar volgens Sky Sports legde Diagne donderdag in Turkije zijn medische testen af. De Senegalees wordt een halfjaar uitgeleend aan West Brom, dat ook een aankoopoptie in het contract zou opgenomen hebben.

Bij West Bromwich Albion moet het enfant terrible de club proberen te redden van degradatie. Ze staan pas op de voorlaatste plaats in de Premier League. Ook de naam van Rode Duivel Christian Benteke werd genoemd, maar hij lijkt dus bij Crystal Palace te blijven.