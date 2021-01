Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) gaat in de Championship op zoek naar speelminuten: Middlesbrough huurt hem tot het einde van het seizoen

Yannick Bolasie komt niet aan spelen toe bij Everton, dus wordt hij door zijn werkgever opnieuw verhuurd. Hij zal tot het einde van het seizoen in de Championship opnieuw moeten zoeken naar wedstrijdritme.

Yannick Bolasie zal de komende maanden worden uitgeleend aan Middlesbrough: "We kunnen geen wonderen verwachten, maar hij is een goede jongen en hij kan voor mij op verschillende posities spelen. Hij zal goed zijn in de kleedkamer en het is een grote stimulans voor ons", aldus een enthousiaste Neil Warnock, de trainer van Middlesbrough.

Everton betaalde in 2016 maar liefst een bedrag rond de 30 miljoen euro voor Yannick Bolasie, maar de aanvaller liep in zijn eerste seizoen een ernstige knieblessure op en was bijna een jaar out. Daarna kwam hij niet meer in de plannen voor. Hij ging tijdelijk zijn geluk beproeven bij Aston Villa en Anderlecht. Vorig seizoen werd zijn uitleenbeurt bij Sporting Lissabon vroegtijdig stopgezet wegens de coronapandemie. Afgelopen zomer keerde hij dus terug naar Everton, maar daar kwam hij dit seizoen in de Premier League niet aan spelen toe.

In de winter van 2019 haalde Anderlecht op de laatste dag van de transferperiode uit met de komst van Yannick Bolasie. Hij was bij momenten van grote waarde. De Congolees trof zesmaal raak en gaf drie assistst in 17 optredens voor paars-wit.