Ex-keeper van KAA Gent en Cercle Brugge houdt het nu echt voor bekeken: "Het was mijn droom om hier te kunnen afsluiten met een titel"

De bal gaat dit seizoen niet meer rollen in de amateur- en provinciale competities. Dat heeft zo zijn gevolgen voor flink wat spelers. Een ex-goalie van Cercle Brugge en KAA Gent moet zo zijn voetbalcarrière roemloos afsluiten.

Brian Vandenbussche speelt momenteel in eerste provinciale bij FC Blankenberge, maar zet nu enkele maanden eerder dan voorzien een punt achter zijn voetbalcarrière. "Het was mijn droom om hier te kunnen afsluiten met een titel, maar ik word straks veertig jaar en dat is een mooie leeftijd om te stoppen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

België leerde Vandenbussche pas in 2014 echt kennen na zijn transfer naar Gent, daarvoor was hij tien seizoenen in Nederland actief. "Mijn eerste match in Heerenveen zal mij altijd het meest bijblijven. Als twintigjarige het doel mogen verdedigen in een vol stadion met 28.000 toeschouwers. De klik met de supporters was er ook meteen en dat is altijd zo gebleven. Ik ben er ook niet zomaar tien jaar gebleven natuurlijk en kreeg een fantastisch afscheid van het publiek in het bijzijn van mijn familie."